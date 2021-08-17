Sel felaketinde çöken apartmanın müteahhiti gözaltına alındı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö. Esenyurt’ta gözaltına alındı.

Kastamonu'da onlarca kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde en büyük hasar, Bozkurt ilçesinde yaşandı. Bozkurt'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu birçok ev yıkıldı ve hasar gördü.

Can kaybının en fazla yaşandığı yerlerden biri ise 3 yıl önce yapılan 8 katlı Ölçer Apartmanı oldu. Apartman taşkın nedeniyle yerle bir olurken, hemen yanında bulunan ve 5 yıl önce yapıldığı belirtilen 12 katlı apartmanın sadece zemin katında hasar oluşması dikkat çekti.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Özkan'ın mal varlığına tedbir kararı koymuş ve Özkan hakkında gözaltı kararı vermişti. Bu kararın ardından aranan Mehmet Özkan'ın İstanbul Esenyurt'ta gözaltına alındığı bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.