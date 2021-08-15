Sel felaketinde can kaybı 62'ye yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel nedeniyle Kastamonu'da 52, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Afet bölgesinde can kaybı yükseliyor. 3 ilde de arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulandı. Sinop'un Ayancık ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği kaydedildi. Açıklamada, 8 kişinin de tedavilerine hastanelerde devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulandı.

Sinop'un Ayancık ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği kaydedildi. Açıklamada, 8 kişinin de tedavilerine hastanelerde devam edildiği kaydedildi.

Kastamonu'da 4 bin 526, Sinop'ta 2 bin 492 ve Bartın'da bin 67 personelin görevli olduğunun belirtildiği açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi;

Bartın'ıo Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 359, Kastamonu'da toplam bin 480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 539 afetzede tahliye edilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.