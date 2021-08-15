DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Suudi Arabistan’da ilk Delta varyantı görüldü
Sel felaketinde can kaybı 62'ye yükseldi
Aydın’da orman yangını
Rusya'dan ''Afganistan'' kararı: Kurulacak geçici hükümetle çalışılacak
Afganistan lideri Eşref Gani, Tacikistan'a gitti
Pakistan Cumhurbaşkanından ''Kuzey Kıbrıs'' mesajı
ABD’den Taliban’a tehdit: Birliklerimize saldırı olursa karşılık veririz
NATO'dan ''Kabil'' açıklaması: Varlığımızı sürdüreceğiz!
Dinin özü ahlak mı?
Bir ülkede daha Lambda varyantına rastlandı
Pakistan: Zamanı geldiğinde Taliban hükümetini tanıyacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız
''Afganistan Cumhurbaşkanı Gani istifa etti''
BM'den Taliban'a çağrı
İran'da rekor yükseliş: Koronavirüste en yüksek günlük can kaybı

TIMETURK / GÜNDEM / Sel felaketinde can kaybı 62'ye yükseldi

Sel felaketinde can kaybı 62'ye yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel nedeniyle Kastamonu'da 52, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

20 Dakika Önce
2021-08-15 18:24:27
Sel felaketinde can kaybı 62'ye yükseldi

Afet bölgesinde can kaybı yükseliyor. 3 ilde de arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulandı. Sinop'un Ayancık ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği kaydedildi. Açıklamada, 8 kişinin de tedavilerine hastanelerde devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulandı.

Sinop'un Ayancık ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği kaydedildi. Açıklamada, 8 kişinin de tedavilerine hastanelerde devam edildiği kaydedildi.

Kastamonu'da 4 bin 526, Sinop'ta 2 bin 492 ve Bartın'da bin 67 personelin görevli olduğunun belirtildiği açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi;

Bartın'ıo Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 359, Kastamonu'da toplam bin 480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 539 afetzede tahliye edilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş