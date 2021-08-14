DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Rusya’da internette en çok hangi yazar aratılıyor?
Amerikan silahlarına Taliban kondu
ABD acele ediyor, kritik evraklar yakılıyor
Sel felaketinde can kaybı 55'e yükseldi
Yeni vaka sayısı 19 bin 949
Lübnan ordusu ülkede kapalı istasyonlardaki akaryakıta el koyacak
Kars’ta sel felaketi: Evler sular altında kaldı
Analiz: Amerikalı tüketicide keskin güven kaybı
Messi'nin burnunu sildiği mendil 1 milyon dolar!
ANALİZ: Amerika Afganistan’dan düşerken…
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1943 kişi hayatını kaybetti
Çevre dostu elektrikli araçlar daha ekonomik ve rahat seyahat imkanı sunuyor
Katar ile Taliban arasında ''Afganistan'' görüşmesi
Afganistan'ın doğusunda 3 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti
Putin: Rusya eşi benzeri görülmemiş doğa felaketleri yaşıyor

TIMETURK / GÜNDEM / Sel felaketinde can kaybı 55'e yükseldi

Sel felaketinde can kaybı 55'e yükseldi

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; sel nedeniyle 3 ilde toplam can kaybı sayısı 55'e yükseldi. Kayıpların 46'sı Kastamonu'da, 8'i Sinop'ta, 1 tanesi ise Bartın'da. 9 kişinin tedavilerine hastanelerde devam ediliyor.

22 Dakika Önce
2021-08-14 20:24:07
Sel felaketinde can kaybı 55'e yükseldi

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de can kayıpları artıyor.

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre toplam can kaybı sayısı 55'e yükseldi.

Kastamonu'da 46, Sinop'ta 8 ve Bartın'da 1 kişi hayatını kaybetti.

Bartın'da 4 gün önce evinin bir kısmının yıkılması sonucu sele kapılarak kaybolan 85 yaşındaki Arife Ünal'ın cansız bedeni dere yatağında bulunmuştu.

AFAD'ın açıklamasına göre; 9 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Selden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evleri zarar gören vatandaşlar ilçeyi terk ediyor. Sokaklarda biriken çamur, moloz ve ağaç parçalarını kaldırma çalışmaları da devam ediyor.

Sel nedeniyle Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay Köyü de büyük yıkım yaşadı. Köydeki 40 ev yıkıldı. Buradaki temizlik ve kurtarma çalışmaları da sürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi.

Açıklamada, afet nedeniyle enerji verilemeyen Bartın, Karabük ve Zonguldak'ın il, ilçe, belde merkezlerine ve köylerine yeniden elektrik verildiği duyuruldu.

Sinop ve Kastamonu'nun ilçe merkezlerine ise kontrollü bir şekilde elektrik veriliyor.

Kırsal kesime elektrik verilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Gelecek hafta bölgede yağışların etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş