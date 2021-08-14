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Sel felaketinde can kaybı 44'e yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 36, Sinop'ta 7, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

1 Saat Önce
2021-08-14 14:24:56
Sel felaketinde can kaybı 44'e yükseldi

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AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Sel nedeniyle Kastamonu'da 36, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmekte. Bartın'daki arama kurtarma çalışmaları neticesinde kaybolan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı" bilgisine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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