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TIMETURK / GÜNDEM / Sel felaketi yaşanan bölgelere elektrik verilmeye başlandı

Sel felaketi yaşanan bölgelere elektrik verilmeye başlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sel felaketinden etkilenen bölgelere elektrik verilmeye başlandığını bildirdi.

2 Saat Önce
2021-08-14 14:09:30
Sel felaketi yaşanan bölgelere elektrik verilmeye başlandı

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ın il, ilçe, belde merkezlerine ve köylerine enerji verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Şu an itibarıyla elektriksiz bölge kalmadı. Sinop ve Kastamonu'da da ilçe merkezlerine kontrollü bir şekilde elektrik veriliyor. Kırsal kesime elektrik verilmesi için çalışmalar sürüyor." ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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