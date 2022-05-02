Şehitliklerde hüzünlü bayramlaşma

Şehit aileleri Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, şehitlerin mezarı başlarında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Kabir başında dua eden şehit Gökhan Kılıç'ın babası Halis Kılıç, "Adı bayram ama bizim için bayram yok. Bayrağımız dalgalandıkça bizim için bayramdır. Kaybedeli 4 yıl oldu. Her perşembe ve cuma buradayız. Rabbim böyle bir şeyi bir daha yaşatmasın. Buraya geldiğimizde evimize geldiğimizi hissediyoruz. Burada huzur buluyoruz. Sabah uykudan kalkar kalmaz önce camiye gittik, sonra buraya koştuk. Sözün bittiği yer, vatan sağ olsun." dedi.

"Yetiştirme yurdunda beraber büyüğü arkadaşının mezarını ziyaret etti"

Yetiştirme yurdunda beraber büyüğü arkadaşı şehit Mehmet Kamber'i, ailesi olmadığı için mezarını sık sık ziyaret ettiğini belirten Savaş Altay da "Her bayramda geliyorum, mümkün olduğu kadar ihmal etmemeye çalışıyorum. Maneviyatı hissediyoruz geldiğimizde, kendimizi onların yerine koyuyoruz. İnsanlarımızı sıcacık yataklarında yatarken onlar dağlarda eşkıya kovalarken şehit düşüyor." ifadesini kullandı.

Büyüklerin yanı sıra çocuklar da mezarlığı doldurdu. Şehit dayısının mezarını ziyarete gelen Hiranur Kerimoğlu, "Çiçek aldık, mezarına koyduk. Dayımı hiç göremedim. Beni cennetten görüyordur, onu çok seviyorum." dedi.

Şehit amcasının kabrini ziyarete gelen Ece Doğrukartal da "Buraya gelince çiçek koyuyoruz, bayrak koyuyoruz, dua ediyoruz." diye konuştu.

Kentteki diğer mezarlıklarda da vatandaşlar yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Başkent

Cebeci Askeri Şehitliği'ne gelen şehit aileleri ve gaziler, bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayıp dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu ve mezarlara karanfiller bıraktı.

Ramazan Bayramı iznine giderken Hakkari Çukurca'da 2017'de roketli saldırı sonucu şehit edilen Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz'ün babası Tümen Üçöz, şehitliği sürekli ziyaret ettiklerini, oğullarını yalnız bırakmadıklarını söyledi. Tümen, oğlunun vatanını ve Türk Silahlı Kuvvetlerini çok sevdiğini ifade ederek "Allah kimsenin başına vermesin. Olacak bir şey değil. Asker arkadaşları Murat'ın ismini çocuklarına veriyor." dedi.

Şehitliği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri de ziyaret etti. Vakıf Başkanı Lokman Aylar, mezar başında şehitleri anan ailelerle bayramlaştı.

Malatya

Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

Şehit kabirlerini ziyaretinde dua eden Baruş, şehit yakınlarıyla bayramlaştı. Vatandaşlar da şehitlikte yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Adıyaman

Adıyaman'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitliğe ziyarette bulundu.

Şehit yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren Yeni Mezarlık'taki şehitliğe geldi. Yakınlarının kabirlerindeki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Bayram dolayısıyla mezarlığa gelen bazı vatandaşlar da şehitlerin mezarı başında dua okudu, ailelerin bayramını kutladı.

Kilis

Kilis'te şehit aileleri, bayramın ilk gününde yakınlarının kabrini ziyaret etti.

Asri Mezarlık içinde bulunan şehitliğe sabahın erken saatlerinden itibaren gelen aileler, yakınlarının mezarlarına çiçek bıraktı, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da bayram namazı sonrasında şehitliği ziyaret eden şehit yakınları, dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu. Yakınlarının mezarını ziyaret eden vatandaşlar da mezar başlarındaki ağaçlara su verdi, mezarlık çevrelerinde temizlik yaptı. AA .