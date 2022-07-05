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Şehit Uzman Çavuş Özgül'ün vasiyeti yerine getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün ismi, vasiyeti üzerine Isparta Çocuk Destek Merkezine verildi.

21 Saat Önce
2022-07-05 16:34:37
Şehit Uzman Çavuş Özgül'ün vasiyeti yerine getirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Özgül'ün vasiyeti üzerine, yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezimizin adını 'Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi' olarak değiştiriyoruz. Allah'tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

cc60ab24-3cf9-41d8-b1ab-fec4356075e1Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın sosyal medyadaki paylaşımının ardından, Piri Mehmet Mahallesi'nde yapımı süren merkezin inşaatının girişine "Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü" pankartı asıldı. Pankartın asıldığı merkez görüntülendi.

Ekran Alıntısı_43

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