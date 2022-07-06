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Şehit Uzman Çavuş Bal, operasyondan önce ‘helallik’ istemiş

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından yapılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal’ın (29), operasyona çıkmadan önce ailesine gönderdiği video ile helallik istediği ortaya çıktı.

18 Saat Önce
2022-07-06 19:44:19
Şehit Uzman Çavuş Bal, operasyondan önce ‘helallik’ istemiş

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önceki gün teröristlerce açılan taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Serhat Bal'ın cenazesi, dün memleketi Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Gölyaka Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bakacak köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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Uzman Çavuş Serhat Bal'ın, operasyona çıkmadan önce ailesine video gönderdiği ortaya çıktı. Babası Ahmet Bal'a gönderdiği videoda ailesinden helallik isteyen Bal, "Tekrardan son dakika haberi ile gideceğimiz belli oldu. Ben gidiyorum. Allah'a emanetsiniz hepiniz. Hakkınızı helal edin.

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Benden yana varsa helali hoş olsun. Hepinizi seviyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Kardeşlerim, sizler de Allah'a emanetsiniz, görüşüz inşallah" dedi. Şehit sosyal medya hesabından takipçilerine gönderdiği videoda ise, "Bayrak inmez, vatan bölünmez. Her şey Ay-yıldızlı bayrak için" ifadelerini kullandı.

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