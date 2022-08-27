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Şehit babası kullandığı tabancanın ateş almasıyla öldü

Şehit babası domuzu kovalamak için dama çıkarken düşürdüğü tabancanın ateş almasıyla öldü

14 Saat Önce
2022-08-27 14:32:29
Şehit babası kullandığı tabancanın ateş almasıyla öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde şehit polis memuru Serkan Ağca'nın babası Sezai Ağca (64), bahçeye giren domuzu kovalamak için evin damına çıkarken elinden düşürdüğü tabancanın ateş alması sonucu başından vurularak öldü.

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Kozan'ın kırsal Ergenuşağı Mahallesi'nde yaşayan Sezai Ağca, saat 03.00 sıralarında evinin bahçesine domuz girdiğini fark etti. Ağca, evin damına çıkarken dengesini kaybedip yuvarlandı. Bu sırada elindeki tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun Ağca'nın çenesinin altından başına isabet etti.

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Silah sesi üzerine dışarı çıkan yakınları Sezai Ağca'yı kanlar içinde bulunca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ağca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. DHA

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