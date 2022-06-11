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Şehit asker sayısı 2'ye yükseldi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer şehit oldu. Gelen son açıklamada ise yaralı olan askerlerden İs.Uzm.Çvş. Gökhan DEMİR'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

4 Saat Önce
2022-06-11 21:29:39
Şehit asker sayısı 2'ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

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Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

ADIYAMAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

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Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK tarafından yola döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer'in (25) acı haberi, Adıyaman'daki ailesine verildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ın Hore Tepe bölgesinde yürüttüğü operasyonda, PKK'lı teröristlerce yola döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Şehit Özer'in acı haberi, Balkar Beldesi'ndeki ailesine yetkililer tarafından verildi.

Şehidin babası Mehmet ve annesi Medine Özer'in yaşadığı mahalleye Türk bayrağı asıldı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, devletin, terörle mücadelesinin aralıksız süreceğini belirterek, 11 Haziran 2022 Cumartesi günü Türk Silahlı Kuvvetlerimizce Kuzey Irak'ta terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit operasyonunda ilimiz Gölbaşı İlçesi Balkar Beldesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer şehit olmuştur. Devletimizin terör belasıyla olan kararlı mücadelesi aralıksız sürecek, hiçbir şehidimizin mübarek kanı yerde kalmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kahraman şehidimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun" dedi. DHA, AA .

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