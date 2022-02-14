Seferihisar’da gündem olan kavgada yeni görüntüler

Seferihisar’da gündeme oturan köpek tartışması ile ilgili sosyal medyada linçe uğrayan şahıs açıklama yaptı.

Seferihisar Ürkmez'de bir şahsın köpeklere taş atıp kadınları iteklediği bir video sosyal medyada gündem olmuştu. İddialara konu olan şahıstan olayla ilgili açıklama geldi. Olaya ilişkin yaptığı açıklamada şahıs kendisinin de kadınlardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Kendisinde de olaya ait görüntülerin olduğunu dile getiren adam şu ifadeleri kullandı.

"Ben Ürkmez'de yaşamıyorum. Hafta sonu için gelmiştim. Yürüyüs yaparken köpeklerden korktum. Kadınlar bana köpekleri saldırttı. Kendimi korumak için yere ayağımla vurdum. Köpeklere taş atmadım. Hanımefendiler bana hakaret etmeye başladı. Köpeğe beni bilerek ısırttılar. Bende hayvan severim, 10 kedi 3 köpek besliyorum. Olay hanımefendilerin yayınladığı videodan ibaret değil. Kesip yayınlamışlar. Ben bunu hak etmiyorum. Olay adli makamlara yansıdı. Bende o hanımlardan şikayetçi oldum. Olanlardan dolayı üzgünüm ama bu sosyal medyadaki linçi hak etmiyorum"

.