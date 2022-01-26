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Sedef Kabaş'ın tutukluluğu ile ilgili yeni gelişme

Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

1 Saat Önce
2022-01-26 12:39:06
Sedef Kabaş'ın tutukluluğu ile ilgili yeni gelişme

Katıldığı televizyon programının ardından Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, "Müvekkilem Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yaptığım itirazı asliye ceza mahkemesi reddetti. Yargı üzerindeki ağır baskıya karşı hukuk yoluyla mücadele edeceğiz ve Sedef Kabaş'ı özgürlüğüne kavuşturacağız" dedi. .

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