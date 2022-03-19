Sedef Kabaş'ın sözlerini paylaştı, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklandı

Sosyal medyadan gazeteci Sedef Kabaş‘ın tutuklanmasına neden olan sözlerini paylaşan Ali Yılmaz adlı şahıs, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklandı.

Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına neden olan sözleri sosyal medya hesabında paylaşan 70 yaşındaki Ali Yılmaz isimli şahıs, “cumhurbaşkanına hakaret”ten tutuklandı. DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre Yılmaz, ifadesinde Kabaş'ın canlı yayında söylediği Çerkes atasözünü takipçilerinin sorusu üzerine paylaştığını anlattı.

İstanbul'da yaşayan Ali Yılmaz, gazeteci Sedef Kabaş'ın yargılandığı davada tahliye edilmesi üzerine sosyal medya hesabı üzerinden “geçmiş olsun” dedi.

Yılmaz paylaşımında, “Evet, Çerkes Atasözü. Öküz saraya girince kral olmaz ama saray ahır olur” diye de yazdı.

Paylaşımı sonrası gözaltına alınan Yılmaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yılmaz, emniyet ifadesinde, paylaşımının kesinlikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olmadığını belirterek, “Kimseye karşı hakaret kastım yoktur. Suçsuzum” dedi.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI

Ancak savcının itirazı üzerine Yılmaz, yeniden gözaltına alındı. Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 14 Mart'ta tutuklanan Yılmaz, Silivri Cezaevi'ne konuldu. Tutuklama kararında, “Adli kontrol hükümlerinin yeterli denetimi sağlamayacağı”, “atılı suçun ceza miktarı karşısında tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu” belirtildi.

‘HAKARET KASTIM VE NİYETİM YOK'

Yılmaz, hakimlik ifadesinde ise şunları kaydetti: “Ben 70 yaşındayım. İlk defa mahkeme karşısına çıktım. Twitter'da üç bin takipçim var. Takipçilerim Sedef Kabaş'ın neden tutuklandığını bana sormuşlardı. Ben de onları aydınlatmak için açıklama yaptım. Bu açıklamayı yaparken Sedef Kabaş'ın sözlerinin bir Çerkes atasözü olduğunu yazdım. Kesinlikle devlet başkanına hakaret etme kastım ve niyetim yoktur. Tansiyon ve kalp hastasıyım. Polis memurları kapıma geldiğinde ilaçlarımı dahi almadan çıktım.”

Ali Yılmaz'ın gönüllü avukatlığını yapan CHP Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır, tutuklama kararına itiraz ettiğini belirterek, "Tutuklamayı gerektirecek bir durum yok. Tutukluluk kararı da orantılı değildir.” dedi.

Kaynak: DW Türkçee .