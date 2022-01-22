Sedef Kabaş ile ilgili yeni gelişme
‘Cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
2022-01-22 15:35:10
Bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözler nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi.
Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Kabaş, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. .
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