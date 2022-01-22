DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kenan Yaşar kimdir? Kenan Yaşar nereli, kaç yaşında?
BDDK kartlı ödemelerde temassız işlem limitini artırdı
Bukele'den güldüren Türkçe paylaşımlar
Suudi Arabistan, Yemen'de cezaevini vurdu: Onlarca ölü ve yaralı
Araştırma: Biontech aşısı Omicron'a karşı korumuyor
1987 kışı geri mi dönüyor?
Bankalar, promosyon ücretlerini güncelledi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
İstanbul Valiliği'nden evsizlere çağrı: ''Misafir edelim''
Japonya'da şiddetli deprem: Yaralılar var
Aktör Baldwin'e 25 milyon dolarlık yeni dava
Memur ve emeklileri ilgilendiriyor! Resmen yürürlüğe girdi
Ekonomist Necmettin Batırel'den yeni altın öngürüsü
Koç Holding'in kazandığı Kalamış Yat Limanı ihalesi iptal oldu
Türkiye'nin istihbarat gemisi TGC Ufuk dünya basınında!
Müjde Ar'dan Sezen Aksu'ya destek, Erdoğan'a tepki

TIMETURK / GÜNDEM / Sedef Kabaş gözaltına alındı

Sedef Kabaş gözaltına alındı

Gazeteci Sedef Kabaş cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı

2 Saat Önce
2022-01-22 07:35:47
Sedef Kabaş gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş için RTÜK tarafından da inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri saat 02.00 sıralarında Kabaş'ın Sarıyer'deki evine giderek gözaltına aldı.

Televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtilen Kabaş, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ardından Kabaş'ın 2 avukatının da Emniyet Müdürlüğü'ne geldikleri öğrenildi.

Avukat Uğur Poyraz ise gözaltı olayı ile ilgili sosyal medya üzerinden, “Müvekkilim Sedef Kabaş Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğünde. Ben de şimdi yanına geçiyorum" şeklinde paylaşım yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sedef Kabaş'ın Vatan Emniyet'e götürüldüğünü paylaştı. Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sedef Kabaş şu anda Vatan Emniyette gözaltında. İfadesi sabah 10 gibi alınacakmış. Davet edilse gideceği bilinmesine rağmen gece yarısı avukatına bile ulaşamadığı bir saatte gözaltına alınmasının tek bir sebebi var. Korkutmak ve korku toplumu yaratmak." .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş