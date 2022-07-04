Sedat Peker, Yıldırım Demirören ile ilgili yeni iddialarda bulundu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Yıldırım Demirören'le ilgili paylaşımları sürüyor. Twitter'daki Deli Çavuş hesabından paylaşımlar yapan Peker, Yıldırım Demirören'in Türkiye'ye getirdiği gazlar için gümrüklerde kalem oynatarak Türkiye'yi milyarlarca zarara soktuğunu iddia etti.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, "Deli Çavuş" isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Demirören dosyasını açıklamak için tarih verdi.

Twitter'daki “Deli Çavuş” hesabından paylaşımlar yapan Peker, Yıldırım Demirören'in yurt dışına kaçmak için planlar yaptığını ve Türkiye'ye getirdiği gazlar için gümrüklerde kalem oynatarak Türkiye'yi milyarlarca zarara soktuğunu öne sürdü.

“Pudra şekerli alemlerini anlatmayacağım, çünkü özel hayata giriyor” diyen Peker, Demirören'le ilgili asıl paylaşımlarını ise Salı günü yapacağını belirtti.

"Pudra şekerli alemleri" özel hayata girdiği için anlatmayacağını söyleyen Peker, Demirören ile ilgili elinde "yarım oda dolusu evrak" olduğunu söyledi.

Peker, daha önce de 'aile huzurunu kaçıracağım' dediği Demirören'in sunucu Buket Aydın ile eşini aldattığını öne sürmüştü.

Peker, geçtiğimiz günlerde Erdoğan Demirören'in Milangaz'a ve Rum asıllı Yorgi Papadolos'un tüm mallarına çöktüğünü ileri sürmüş 1980'lerde Yahudi cemaatini haraca başladığını iddia etti. Demirören'le ilgili iddialarına devam eden Peker, Demirören'in yurtdışına kaçmak için planlar yaptığını belirtti.

‘BUGÜN YAZISINI OKUDUM…'

Peker ayrıca, Nihat Genç'in yazısını okuduğunu söyleyerek, “Nihat Genç abiyi severim. Bugün yazısını okudum, çok üzüldüm. Senin yaptıklarını ben anlatınca gece boyunca kabus görmüş. Naneleri sen yiyorsun, kabus görmek de başkalarına kalıyor. Lan pambıkörenin kemiklik köpekleri salı akşamını bekleyin.” paylaşımında bulundu.

Peker bir diğer paylaşımında da “Nihat Genç abi kabus görüyor diye senin diğer hikayelerine girmeyeceğim. Ama seni rezil edeceğim. Yarım oda dolusu sizle ilgili evrak var. Her an onları okuyorum. Artık sen de benim ahiretliğimsin…” ifadelerini kullandı.

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