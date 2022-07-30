Sedat Peker yeni iddialarda bulunup İnan Kıraç'ı tehdit etti

Sedat Peker, İnan Kıraç'ın 1998 yılında Galatasaray Eğitim Vakfı için topladığı 35 milyon doların 27 milyon dolarını Arkan isimli şirket üzerinden zimmetine geçirdiğini söyledi.

Organize suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, sosyal medya üzerinden basın danışmanı aracılığıyla İnan Kıraç'la ilgili paylaşımlarına devam ediyor.

Peker, İnan Kıraç'la ilgili “Koç ailesine olan saygımdan dolayı seni bu sefer uyarmakla yetinecem. Eğer bu uyarıyı dikkate almayıp yine el altından film çevirmeye devam edersen, yeni hedefim sen olacaksın” ifadelerini kullanmıştı.

'27 MİLYON DOLARI NE YAPTIĞINI ANLATMAYA BAŞLARSAM...'

Peker bu kez de paylaşımlarında Kıraç'ın 1998 yılında Galatasaray Eğitim Vakfı için topladığı 35 milyon doların 27 milyon dolarını zimmetine geçirdiğini söyledi.

Söz konusu paylaşımlar şöyle:

"Kötülüklerin lordu İnan Kıraç senin aslında gücün Koç ailesinden değil (çünkü Rahmi Koç Bey seni sevmez bunu herkes bilir). Senin esas gücün Galatasaray Lisesi mezunlarından. Bu Galatasaray Liselilerin birbirine bağlılığını 1991 yılından görmüştüm. Paşakapısı Cezaevi'nde yatarken pazar günü Galatasaray Lisesi mezunu bir dostum cezaevinde ziyarete gelmişti. Kendisine bunu nasıl başardın diye sormuştum. Tanıdıkların olursa özel izin almak belki mümkün olabilir ancak pazar günü özel izin almak, işte bu çok zordur. Cevabı çok basitti. Cezaevindeki savcı Galatasaray Lisesi mezunuydu dedi. Biz birbirimizi masonlardan daha çok tutarız diye de belirtmişti.

Galatasaray Lisesi mezunu olmanın ne olduğunu ben o zaman anlamıştım. Karanlıkların lordu İnan Kıraç kulağıma geliyor. Galatasaray mezunları muhalif basında haber olmasın diye büyük bir faaliyet içindeler. Şu ana kadar da kısmen başarılılar. Ancak onlara 1998 senesinde kurmuş olduğun Galatasaray Eğitim Vakfındaki hikayeleri anlatmaya başlayınca, daha doğrusu Çırağan Sarayı'nın yanındaki 4.500 mt Galatasaray Üniversitesi yanınca toplamış olduğun 35 milyon doların sadece 5 milyon dolarını harcayıp Arkan isimli şirketi kullanıp fatura kestirip kalan parayı nasıl hiç ettiğini anlatınca (gerçi hakkını yemeyeyim 3 milyon doları kasada bırakmıştın), bu ve bunun gibi hikayeleri anlatmaya başlarsam Galatasaray mezunlarının da desteğini zor bulursun. Hele ki Adnan Polat Galatasaray yönetiminde idari yönden icra edilmeyince tezgah yaparak Ünal Aysal'ı başkanlığa getirip tekrardan Galatasaray kulübünde güç sahibi oldun. Yerli Frankenstein destek bulmak için sağı solu aramayı bırak. Sana son uyarımdır. Bu işin sonu kötü olacak."