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Sedat Peker olayına sanatçılar da dahil oldu

Uzun yıllardır ABD’de yaşayan oyuncu Tolga Karel, yayımladığı videolarla ülke gündemine oturan Sedat Peker’le çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

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19.05.2021 13:26:12
Sedat Peker olayına sanatçılar da dahil oldu

Organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Sedat Peker, yayımladığı videolarla sadece siyaset değil, magazin dünyasında da etki yarattı.

Bir dönem Sedat Peker'le fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşan ünlüler, paylaşımlarını silmeye başladı.

Uzun süre önce ABD'ye taşınan oyuncu Tolga Karel ise, sosyal medya hesabı Instagram'dan Peker ile çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. Sedat Peker için 'abi' diyen Karel paylaşımının sonunda 'Adamdır!!!' diye yazdı.

Karel, “Daha düne kadar kol kola gezen sözde sanatçılar Sedat Abiyle çekilen fotoğrafları siliyormuş. Adetim değildir ama ben de bir fotoğraf koyayım dedim” mesajını paylaştı. 

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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