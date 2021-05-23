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“Sedat Peker meselesi milli güvenlik meselesi haline gelmeye başladı”

Uluslararası ilişkiler uzmanı Öznur Küçüker Sirene, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, “Sedat Peker'in videoları yabancı basına yansıyor ve doğrudan devletimize, itibarımıza zarar veriyor. Bu mesele milli güvenlik meselesi haline gelmeye başladı” diyerek tepkisini dile getirdi.

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Google News - Timeturk
23.05.2021 15:50:16
“Sedat Peker meselesi milli güvenlik meselesi haline gelmeye başladı”

Türkiye-Uluslararası ilişkiler alanında uzman olan Öznur Küçüker Sirene, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, “Sedat Peker'in videoları yabancı basına yansıyor ve doğrudan devletimize, itibarımıza zarar veriyor. Bu mesele milli güvenlik meselesi haline gelmeye başladı” diyerek tepkisini dile getirdi.

“Biden muhalefete yardım edip Erdoğan'ın gitmesini sağlayacağız dediğinde, Gezi, damat, rektör, 128 milyar, pudra şekeri...hiçbiri işe yaramadığında, PKK-FETÖ'ye vurulan ağır darbelerde, İsrail'e ses çıkarınca, büyük düğmeye basıldı” diyen Öznur Küçüker Sirene, “Biz sonuna kadar Erdoğan'la birlikteyiz” ifadesini kullandı.

Sirene açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Şunu iyi anlamanızı isterim. Şu anda basılan düğme "Erdoğan gitsin de isterse devlet çöksün" düğmesi. Sedat Peker'in videoları yabancı basına yansıyor ve doğrudan devletimize, itibarımıza zarar veriyor. Bu mesele milli güvenlik meselesi haline gelmeye başladı.”

“Ortam bulandıkça ucu açık tweet atan, U dönüşü yapan, birilerine yaranmak için şirinlik yapmaya başlayan herkesi takipten çıkıyorum” diyen uluslararası ilişkiler uzmanı Öznur Küçüker Sirene, Mevlana'nın, “Ya Olduğun Gibi Görün Ya Göründüğün Gibi Ol" sözünü hatırlattı.

Ekran Resmi 2021-05-23 15.27.03

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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