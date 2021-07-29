Sedat Peker kimdir? Sedat Peker nerelidir?

Son dönemlerde yayınladığı videolar ile gündeme oturan Sedat Peker’in hayat hikayesi birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki Sedat Peker kimdir? Sedat Peker kaç yaşındadır? Sedat Peker nerelidir?

Sedat Peker 26 Haziran 1971 yılında Sakarya'da gözlerini dünyaya açmıştır. Rizeli bir ailenin oğlu olarak doğan Peker, uzun yıllar boyunca Almanya'da yaşamıştır. Turancı/Pan-Türkizm ideolojisini benimseyen Sedat Peker, ülkü camiadan oldukça destek görmüştür. Mafya lideri ve iş adamlığı yapan Peker, yaptığı röportajlarda ülkücü olmadığını belirtmiştir.

Özellikle 90'lı yıllar ile birlikte sayıları artan suç orgütlerinde yer alması ile bilinen Sedat Peker, çeşitli senelerde bu suçtan dolayı yargılanmıştır. Peker özellikle zorla alıkoymak, adam öldürmeye azmettirmek ve tehditle tahsilat yapmak suçları nedeniyle 90'lı yıllarda aranan suç örgütü üyelerinden biridir. Yedi aylık bir arama sürecinden sonra Sedat Peker, 1998 yılında Romanya'dan Türkiye'ye getirilmiştir. Burada toplam 12 adamı le birlikte yargılanan suç örgütü lideri Sedat Peker 7,5 yıl hapis ile yargılanmıştır. Fakat bu yargılanmaya rağmen sadece 8 ay hapishanede kalarak 1999 yılında tahliye olmuştur.

Çeşitli takipsizlik kararlarından sonra 12 Mart 2005 yılında Kelebek operasyonu ile tutuklanan Sedat Peker, 31 Ocak 2007 yılında görülen davasında suç örgütü kurmak ve yönetmekten, kişileri hürriyetlerinden mahrum etmekten ve evrakta sahtecilik yapmaktan hapis cezası almıştır. Mahkeme Peker'e toplamda 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası vermiştir. Bu ceza kapsamında uzun süredir tutuklu olan Peker'in, hapiste kaldığı süre dikkate alınarak cezası 5 yıla düşürülmüştür. Cezanın 5 yıla düşürülmesi ile Peker, hapisten tahliye edilmiştir.

Ergenekon sürecinde de yargılanan Sedat Peker, 2013 yılında toplamda 10 yıl ceza almıştır. Fakat bu karar 2014 yılında Özel yetkili mahkemelerin kararı ile tutukluluk süresi beş yılı aştığı için uygulanmamıştır.

Sedat Peker yaptığı yardımlar ve aldığı ödüller ile de oldukça gündemde olan bir iş adamıdır. Kocaeli'nde Spastik Engelliler Derneği ve Erken Doğan Çocukları Yaşatma Dernekleri gibi denekler başta olmak üzere birçok derneğe ve vakıfa yardımlarda bulunmuştur. Bu yardımlarından dolayı 2015 yılında Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve Eğitim Vakfı tarafından En Hayırsever İş Adamı ve Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmiştir. Sedat Peker'in aldığı diğer ödüller ise şöyledir;

30 Kasım 2015 Tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Dünya Karapapak Türkleri 1. Kurultayı ve Kültür Etkinlikleri'nde kendisine Türklük Hakanı unvanı verildi.

4 Mayıs 2016 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde yapılan Türkiye Gençlik Ödülleri'nden En İyi İş Adamı ödülünü aldı.

Bunun yanı sıra Sedat Peker, Suriye iç savaşında çatışan Suriye Türkmenlerine de yardımda bulunmuştur. Bu yardımlar kapsamında Suriye'ye dört tır gıda malzemesi yardımı ve Türkmen Dağı Tugayları'na iki tır telsiz, laptop, fotoğraf makinesi ve insansız hava aracı ve 10 adet 4x4 lüks arazi aracı yollamıştır.

2015 yılında Şırnak'ta yaşanan olaylara karşı bildiri yayınlayan Barış Akademisyenlerine karşı bir bildiri yayınlayan Sedat Peker oldukça eleştirilmiştir ve hakkında soruşturma açılmıştır.

Sedat Peker, aslen Dağıstan kökenli bir ailenin çocuğudur. 93 Harbi gerçekleştiği esnada Rusların Kafkasları ele geçirmesiyle göç etmek zorunda kalan, daha sonra Batum'a oradanda Rize'ye ve Rize'den de Sakarya'ya göçmüş bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.

Birçok alanda çalışan Sedat Peker, henüz yirmili yaşlarındayken kendisine ait özel eğitim kurumları mevcuttu. Bu eğitim kurumlarında öğrencilerin suç örgütü üyesi olarak yetiştirildiği iddiası üzerine bu işi bırakmıştır. Bunun yanı sıra Bulgaristan'da kerestecilik ve Türkiye'de reklamcılık ile emlakçılık işleri de yaptığı bilinmektedir.

2008 yılında Özge Yılmaz ile dünya evine giren Peker'in Serdar Han Peker, Boğaçhan Talha Peker, Celal Han Peker, Filiz Lina Peker adlarında çocukları olmuştur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.