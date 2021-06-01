DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Besteleriyle Hitler'e ilham vermiş!
Ürdün'den, Irak ordusuna eğitim teklifi
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek
Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na ''10 bin dolar'' tepkisi
Almanya 'çok yüksek' olan Kovid-19 risk seviyesini 'yükseğe' düşürdü
Güldür Güldür’ün sevilen ismi Mehtap kimdir?
Analiz: TL mevduat stopaj indirimi temmuz sonuna uzatıldı
Netanyahu'dan ABD'ye rest: İran'ın nükleer silahlanmasına izin vermeyeceğiz
İnci ‘Masumlar Apartmanı’nı bırakıyor’ iddiası
Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi yayınlandı mı? Oyuncuları kimdir, konusu nedir?
Karadavi taburcu edildi
Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayısı
Blogger Nedir, Blogger Nasıl Olunur?
Piyasalarda bulutlu hava dağılmadı
En Kolay Kek Nasıl Yapılır? KekPasta Tarifleri

Sedat Peker, kardeşinin ifade vereceğini duyurdu

Organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sedat Peker, kardeşi Atilla Peker’in Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı hakkında soruşturma başlatan savcılığa gittiğini duyurdu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
01.06.2021 19:21:45
Sedat Peker, kardeşinin ifade vereceğini duyurdu

İstanbul Anadolu başsavcılığı Atilla Peker'in dilekçesi üzerine Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın 1996 yılında öldürülmesi hakkında soruşturma başlatmıştı.

Peker, 23 Mayıs'ta yayınladığı 7'nci videosunda 1996'da dönemin içişleri bakanı Mehmet Ağar ve Özel Harekat'çı Korkut Eken'in talebi üzerine çözüm ve barış yanlısı Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'yı öldürmesi için kardeşi Atilla Peker'i görevlendirdiğini söylemişti.

Aynı gün Muğla'nın Fethiye ilçesinde ‘ruhsatsız silah bulundurmak' suçlamasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Atilla Peker, savcılık ifadesinde, Eken'le birlikte Adalı'yı öldürmek üzere Kıbrıs'a gittiğini, Adalı'nın evinin çevresinde keşif yaptıklarını, cinayeti işlemeden geri döndüklerini, Eken'in daha sonra kendisine “Atilla biz Kıbrıs işini hallettik” diyerek Adalı'nın öldürüldüğünü söylediğini anlatmıştı.

Eken ise “Adalı'yı tanımıyorum. Olayın araştırılması için suç duyurusunda bulunacağım” demiş, o dönem Kıbrıs'a artan PKK faaliyetlerini araştırmak için Ağar'ın görevlendirmesiyle gittiğini, yanına Atilla Peker'i de aldığını söylemişti. Eken, devlet görevlisi olmayan Peker'i ‘devlet stratejisi‘ nedeniyle yanına aldığını ifade etmişti.

"Organize suç örgütü lideri" Sedat Peker, “Bir tripoda, kameraya yenileceksiniz!” cümlesini yazdığı tweet'inde şunları kaydetti:

“Kardeşim Atilla Peker Anadolu Örgütlü Suçlar Savcılığının daveti üzerine polislerin takibinde olarak yoldadır. Konu Kutlu Adalı cinayeti.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş