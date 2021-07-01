Sedat Peker: Issız bir coğrafyada çocuklarımla ve kitaplarımla yaşamaya devam edeceğim

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla bir süredir gündemde olan isim Sedat Peker yeni açıklamalarda bulundu.

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Sedat Peker, Twitter hesabından yaptığı yeni paylaşımlarda ıssız bir coğrafyada yaşayacağını belirtti.

İşte Sedat Peker'in tweetleri:

1-Can Ağabey (Ataklı) bazı gazeteci arkadaşlara serzenişte bulunmuşsunuz bana suç örgütü lideri dedikleri için. Öncelikle bundan dolayı teşekkür ederim. Ancak bırakınız söylesinler. Yoksa bu arkadaşlar hakkında suçluyu övmekten dava açabilirler.

2-Ancak bundan daha önemlisi, bana gıcık kapan insanlar var. Bu işlerin sonunda benim ismim yücelir, yükselir diye olaylara dahil olmak istemiyorlar. Bu şekilde başlık atıldığında, bu tip düşüncede olan insanların da gazı alınmış olur.

3-Sizden tek ricam, bu arkadaşlar benim için suç örgütü üyesi desinler, bu kadar büyük organizasyonun içinde bu kadar anlı şanlı isimlerin içinde, hele ki önümüzdeki videolarda katılacak çok daha önemli isimlerin içinde benim suç örgütü lideri olmam yakışık almaz.

4-Rahmetli annem Oğlum hep alçakgönüllü ol derdi. Hak etmediğin bir şeyi sahiplenme derdi. O yüzden bu örgütün içinde benim yerim olsa olsa üyelik olur. Can Ağabey (Ataklı) birçok siyasetçi Sedat Peker'e sevgi çoğalırsa bu ileride siyaset işlerine dahil olur diye düşünüyorlar.

5-Düşmanlarım bile bilir ki ben akit yaptığımda verdiğim söz namusumdur. Bu dünyadaki ömrüm ne kadarsa dernek başkanı ünvanına bile sahip olmadan ayrılıp gideceğim. Lütfen onlara söyle, beni rezil etmek isteyenleri …

6-…tüm dünyaya rezil ettikten sonraki kurulacak hiçbir yapıda ismim olmayacak. Issız, tenha bir coğrafyada çocuklarımla ve kitaplarımla yaşamaya devam edeceğim (Yüce ALLAH ne kadar ömür verirse). Tüm güzel sözlerin için tekrardan teşekkür ederim Can Ağabey.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.