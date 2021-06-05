Sedat Peker’in yayınladığı videodaki Serdar Ekşi kimdir, nerelidir?

Sedat Pekerin yayınladığı son videoda görüşen Serdar Ekşi kimdir, nerelidir, hangi şirketin sahibidir? Ekşioğlu, kimlere ne yardımlarda bulunmuştur.

Serdar Ekşi kimdir veya Serdar Ekşioğlu kimdir nerelidir, ne iş yapıyor, neden bir anda tekrar gündem oldu? Serdar Ekşi veya Ekşioğlu'nun adı en son Sedat Peker'in yayınladığı viedoda geçti. Peker, bu isimle yaptığı görüşmenin kayıtlarını yayınladı. Peki, kimdir bu Serdar Ekşi veya Serdar Ekşioğlu? İşte cevap:

Serdar Ekşioğlu aslen Rizeli bir iş adamıdır.

İstanbul'da Beykoz'da Lazoil isimli akaryakıt istasyonu bulunmaktadır.

Aynı zamanda Suriye'deki Türkmenlere yardım götürtdüğü için sık sık medyada haber olduğu görülmektedir.

Öte yandan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlarından Taha Ün'ün de yakın arkadaşlarındandır.

Serdar Ekşioğlu ile ilgili en son 2015 yılında Milliyet Gazetesinde çıkan bir haber var.

Haberde ünlü iş adamı Suriyeli Türkmenlere yardım götürdü şeklinde başlık kullanılmış.

Haberin detayında ise şöyle deniliyor:

City Ambulans Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Ekşioğlu Türkmendağı'na lojistik destek malzemeleri gönderdi. Yardımlar paketlendikten sonra TIR'lar ile gönderildi.

Ekşioğlu yaptığı açıklamada "Rus iş adamları kadar devletimizin, hükümetimizin yanında duramıyorsak Türk vatandaşıyım demenin bir anlamı yoktur, böyle bir dönemde devletimize, Türkmenlerimize sahip çıkamayacaksak, ne zaman çıkacağız" dedi.

Serdar Ekşioğlu açıklamasında iş adamlarına da çağrıda bulundu. Ekşioğlu, "Büyük iş adamlarımız sadece zekatlarını verseler, Türkmen kardeşlerimiz kurtulur" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.