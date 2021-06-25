Organize suç örgütü lideri olma suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Engelleme kararı söz konusu platformlar tarafından, Türkiye’de temsilcilikleri olmasına rağmen henüz uygulamaya konmadı.

Organize suç örgütü lideri olma suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

EngelliWeb'in haberine göre Peker'in YouTube kanalı ve bazı videoları ile Twitter ve Instagram hesapları, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle' erişime engellendi.

Karar söz konusu platformlar tarafından, Türkiye'de temsilcilikleri olmasına rağmen henüz uygulamaya konmadı.

Siber haklar aktivisti ve bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Sedat Peker'in YouTube kanalı ve bazı videoları ile Twitter ve Instagram hesapları, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. İlgili platformların Türkiyede temsilcilikleri olmasına rağmen hakimlik kararı henüz uygulanmadı'' ifadelerini kullandı.

Sedat Peker'den açıklama

Öte yandan Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, YouTube, Twitter ve Instagram hesaplarına erişim engeli getirildiğini konusundaki tartışmalara ilişkin olarak, "Youtube, Twitter ve Instagram hesaplarım mahkeme kararıyla ikinci kez kapatılmak isteniyor. Ancak bu platformların yöneticileri hali hazırda bunu uygulamıyorlar. Yani bizler gibi direniyorlar" açıklamasını yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.