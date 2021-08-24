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Sedat Peker’in sosyal medya hesabında uyarı: ''Kullanıcı bulunamadı''

TIMETURK / GÜNDEM / Sedat Peker’in sosyal medya hesabında uyarı: ''Kullanıcı bulunamadı''

Sedat Peker’in sosyal medya hesabında uyarı: ''Kullanıcı bulunamadı''

Sedat Peker’in, Instagram hesabına girmek isteyen kullanıcılar “Kullanıcı bulunamadı” uyarısıyla karşılaştı.

2 Saat Önce
2021-08-24 18:09:58
Sedat Peker’in sosyal medya hesabında uyarı: ''Kullanıcı bulunamadı''

YouTube üzerinden yayımladığı videolarla çeşitli iddialarda bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'in Instagram hesabıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Peker'in kapatıldığı iddia edilen hesabı yeniden açıldı.

Peker'in 1.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının kapandığı görüldü.

Peker'in hesabına girmek isteyen kullanıcılar “Kullanıcı bulunamadı” uyarısıyla karşılaştı.

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Sedat Peker'in sosyal medya hesabına ilişkin yeni gelişme

Bir süre sonra Peker'in Instagram hesabının yeniden aktif olduğu görüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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