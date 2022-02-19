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TIMETURK / GÜNDEM / Sedat Peker'in oğlundan 'Tarkan' paylaşımı: 'Geççek çok az kaldı'

Sedat Peker'in oğlundan 'Tarkan' paylaşımı: 'Geççek çok az kaldı'

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker‘in oğlu Celal Han Peker, aylar sonra sosyal medyadan yaptığı 'Tarkan'lı paylaşımda, 'Geççek çok az kaldı' dedi.

49 Dakika Önce
2022-02-19 15:33:14
Sedat Peker'in oğlundan 'Tarkan' paylaşımı: 'Geççek çok az kaldı'

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker, aylar sonra sosyal medyaya geri döndü.

ŞARKI İLE GERİ DÖNDÜ

Peker ailesinin uzun süren sessizliği, Sedat Peker'in büyük oğlu Celal Han Peker tarafından bozuldu. Peker'in oğlu, önceki akşam yayınlanan ve büyük bir etki yaratan Tarkan'ın "Geççek" klibini paylaştı. Peker paylaşımına, "Geççek çok az kaldı" yazdı.

Peker'in paylaşımı şöyle:

Ekran Resmi 2022-02-19 15.33.00

Uzun süredir ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'in dijital materyallere erişimi engellemiş, sosyal medyada üzerinden paylaşım yapması yasaklanmıştı. Dijital tecrit altında olan Peker'in yasağı bir süre sonra esnetilse de paylaşım yapılmasına izin verilmiyor.

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