Sedat Peker'in kumar listesinden Serdar Ortaç ve Cemal Enginyurt çıktı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı yasadışı bahis listesinden şarkıcı Serdar Ortaç ve Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt çıktı. Liste daha sonra Twitter tarafından kaldırıldı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yasadışı bahis listesini işaret ederek “Bu listede siyasilerin, bürokratların, hükümete yakın iş adamlarının aileleri de var” dediği listeyi Deli Çavuş isimli hesap paylaştı.

Sedat Peker, Deli Çavuş'un yayınladığı listeyi kendi hesabından paylaşırken listede yer alan isimler dikkat çekti.

SERDAR ORTAÇ'IN KUMARDA KAYBETTİĞİ

PARA MİKTARI ORTAYA ÇIKTI

Listelerde birçok siyasi, bürokrat, hükümete yakın iş adamlarının ailelerinin yanı sıra sanat camiasından isimlerin de yer aldığı görüldü. Listede dikkat çeken isimlerden biri ise Serdar Ortaç oldu.

Listelere göre Serdar Ortaç, kumarda tam 459 bin 670 dolar kaybetti.

"BİR DAHA ASLA OYNAMAM" DEMİŞTİ

Ortaç, daha önce yaptığı açıklamalarda kumar oynadığını itiraf etmişti. En büyük pişmanlığının kumar oynamak olduğunu dile getiren Ortaç, "Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam." ifadelerini kullanmıştı.

LİSTEDE BİR DE MİLLETVEKİLİ ÇIKTI

Peker'in yayınladığı listelerde Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un da olduğu görüldü. Enginyurt'un kumarda 13 bin 390 dolar kaybettiği görüldü. Peker kısa süre sonra Enginyurt'un yer aldığı listeyi sildi. Ancak liste internet ortamında çoktan kaydedilmişti.

Liste ile alakalı ne Enginyurt'tan ne de Serdar Ortaç'tan henüz bir yalanlama gelmedi.

İNKAR EDENLERİN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLAMIŞTI

Peker yaptığı paylaşımlarda beni yalanlayan olursa 'rezil ederim' ifadelerini defalarca kullanmış, inkar edenlerin görüntülerini yayınlamıştı.

LİSTE TWİTTER TARAFINDAN KALDIRILDI

Öte yandan Sedat Peker, aralarında; siyasetçilerin, iktidara yakın iş insanlarının, bürokratların da olduğu yasadışı bahis sitelerinde 50 bin doların üzerinde para kaybeden kişilerin listesini ele geçirdiğini öne sürdü.

Takipçilerinin çoğunluğunun listenin yayınlanmasını istediğini belirten Peker, 'Deli Çavuş' hesabını işaret etti.

'BANA ÖYLE SÖYLEDİ'

Söz konusu listeler 'Deli Çavuş' isimli hesaptan yayımlanırken Peker, "Yapılan anketlere baktığımızda katılanların en az yüzde 97'si yayınlansın istemiş. Ben yayınlamam ancak liste Deli Çavuş'un eline de geçmiş. Galiba Deli Çavuş yayınlayacak. Ancak bu işin vicdani sorumluluğu sizde ve Deli Çavuş'ta. Bana ait değil. Önce 5 bin kişilik üç sene öncesine ait olan 20 bin dolardan 2 milyon dolara kadar olan listeyi yayınlayacakmış bana öyle söyledi" notunu düştü.

PAYLAŞIMLAR KALDIRILDI

Dün akşam saatlerinde yayınlanan liste dün gecenin gündemini oluşturdu. Listelerin yer aldığı tweetlere bugün ulaşılamadı. Tweetlerin 'ev ve telefon bilgilerini izinsiz yayınlandığı' gerekçesiyle Twitter tarafından kaldırıldığı görüldü.

Kaynak: medyaradar.com/cumhuriyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.