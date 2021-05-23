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Sedat Peker'in kardeşi gözaltına alındı

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker gözaltına alındı.

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23.05.2021 17:20:55
Sedat Peker'in kardeşi gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre, Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Muğla'nın Fethiye ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan adli arama izni talep edildi.

Talep üzerine verilen karar doğrultusunda Atilla Peker'in otomobilinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirildi. Bulunduğu villada gözaltına alınan Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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