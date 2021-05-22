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Sedat Peker'in internet sitesine erişim engeli

Sedat Peker'in internet sitesine erişim Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile engellendi.

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22.05.2021 10:29:44
Sedat Peker'in internet sitesine erişim engeli

Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Emniyet Müdürü, İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar ile gazeteci Hadi Özışık ile ilgili iddiaları gündemde tartışılmaya devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı duyurulan Sedat Peker'in internet sitesine erişim mahkeme kararıyla engellendi.

Sedat Peker'in internet sitesi, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 21.05.2021 tarihli ve 2021/5968 değişik iş sayılı kararıyla erişime engellendi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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