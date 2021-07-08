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TIMETURK / GÜNDEM / Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti: Esenyurt Üniversitesi ile ilgili yeni karar

Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti: Esenyurt Üniversitesi ile ilgili yeni karar

Esenyurt Üniversitesi'nin kurucusu olan vakfa, üniversite yapılmak üzere 2011 yılında bedelsiz verilen 25 dönümlük belediye arazisine ilişkin tahsis kararı oy birliği ile iptal edildi. Arazi tekrar Esenyurt Belediyesi’nin oldu.

2 Saat Önce
2021-07-08 18:06:35
Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti: Esenyurt Üniversitesi ile ilgili yeni karar

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Eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu ve Esenyurt Üniversitesi'nin sahipleri Yüksel Özyurt ve Orhan Özyurt'un isimleri organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in iddiaları ile geçtiğimiz günlerde tekrar gündeme geldi.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre Sedat Peker, Yüksel Özyurt ve Orhan Özyurt'un İçişleri Bakanı'nın gizli ortaklarını olduğunu savunmuştu. Özyurt kardeşlerin Esenyurt Üniversitesi'nin sahipleri olduğunu ve ‘karun kadar zengin' olduklarını öne süren Peker, Esenyurt Belediyesi el değiştirene kadar ilçenin hemen hemen bütün ihalelerini Özyurt kardeşlerin aldığını iddia etmişti.

İddialarda adı geçen Esenyurt Üniversitesi ile ilgili bir gelişme yaşandı. Esenyurt Belediyesi'nin 2011 yılında o dönemin belediye başkanı Necmi Kadıoğlu'nun kurucusu olduğu Yeşilköy 2001 Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı'na üniversite yapılması için tahsis ettiği Esenyurt Belediyesi'ne ait 25 dönümlük arsa, Esenyurt Belediyesi tarafından geri alındı.

25 bin 996 metrekarelik arsa, 10 Mart 2011 tarihli meclis kararı ile Esenyurt Üniversitesi'nin kurucu vakfı olan Yeşilköy 2001 Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı'na 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmişti.

Aradan geçen 10 yıla rağmen arazi üzerinde herhangi bir çalışma yapılmadı. Esenyurt Belediye Meclisi'nin 8 Temmuz tarihli oturumunda tahsisin iptaline ilişkin teklif oy birliği ile kabul edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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