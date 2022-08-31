Sedat Peker'in iddiaları... Savcılık harekete geçti! Sineren’den açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, bir televizyon kanalında ortaya atılan iddialara ilişkin Mine Tozlu Sineren hakkında yaptığı ihbar sonrasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, bir televizyon kanalında ortaya atılan iddialara ilişkin Mine Tozlu Sineren hakkında yaptığı ihbar sonrasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıkça yapılan açıklamada, "Bir ulusal televizyon kanalında yer alan iddialara yönelik olarak SPK başkanlığı tarafından verilen ihbar dilekçesi üzerine maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmaya başlanılmış olup televizyon kanalında bilgi paylaşan M.T.S. dahil olmak üzere tüm taraflarla ilgili araştırma yapılması için gerekli talimatlar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Mine Tozlu Sineren'in ifadeye çağrılarak elindeki bilgi ve belgelere göre soruşturma yapılacağı öğrenildi.

Peker, eski SPK Başkanı Ban'ın, Marka Yatırım Holding'in sahibi Mine Tozlu Sineren'den sorunlarının çözümü için "12 milyon TL rüşvet istediğini" iddia etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, son günlerde SPK'da yolsuzluk iddialarıyla ilgili sosyal medyada paylaşımlarda sosyal medyada bulunuyordu. Peker, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile ilgili ayrıca iddialarda bulunmuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşandığı eşi Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalanmıştı. Ban, eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Mine Tozlu Sineren de Zehra Taşkesenlioğlu ile ilgili iddialarda bulunmuştu.

SİNEREN'DEN AÇIKLAMA

Soruşturmanın ardından TELE 1'e konuşan Mine Tozlu Sineren şu ifadeleri kullandı:

“Ben daha önce şikayetlerde bulundum. Bütün iddiaları araştırmak için Başsavcılık tarafından talimat verildi. Benim zaten CİMER'e yaptığım suç duyuruları var. SPK'nın da var. Benimle başlamadı bu soruşturma, açıklamalardan sonra başladı. Daha önce başlaması gerekiyordu, geç kalındı.”

Kaynak: Medyatava, Cumhuriyet