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TIMETURK / GÜNDEM / Sedat Peker'in FETÖ iddiası sonrası o isim görevden alındı

Sedat Peker'in FETÖ iddiası sonrası o isim görevden alındı

Cumhurbaşkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcısı olan Hidayet Uysal görevden alındı.

2 Saat Önce
2021-10-30 12:24:02
Sedat Peker'in FETÖ iddiası sonrası o isim görevden alındı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı'nda üst düzey 5 bürokrat görevden alındı. Sedat Peker, o isimlerden biri olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal hakkında ciddi bir iddiada bulunmuştu.

Hakkında suç örgütü liderliğinden aranan kararı bulunan Sedat Peker, 23 Mayıs 2021'de Twitter hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal için Bakanlıkta hakkında FETÖ dosyası olduğunu iddia ederek soruşturma evrakını paylaşmıştı.

Hidayet Uysal'ın görevden alındığı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sedat Peker'in o paylaşımı şöyleydi:

Başlıksız-1_48

ÜST DÜZEY 5 BÜROKRAT GÖREVDEN ALINDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, ve üst görevden alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Talha Türkoğlu, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak, Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal da görevinden alınan üst düzey bürokratlar arasında yer aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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