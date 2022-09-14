Sedat Peker'in evine silahlı saldırı!

Organize suç örgütü liderliğinden hakkında arama kararı çıkan Sedat Peker'in Beykoz Korusu sınırları içinde yer alan evine bu sabah silahlı saldırı düzenlendi.

Sedat Peker'in 2018'de imar barışından faydalanmak için başvurduğu Beykoz'daki evinin bulunduğu arazi geçtiğimiz ay Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sedat Peker'in avukatı, ''Müvekkilim her yurttaş gibi emlak barışından faydalanıp ödemelerini yaptı. Öyle bir hile yapılmış ki evin sağ ve solundaki konutlar bu barıştan faydalanırken Peker'e ait olan evi milli parklar alalına dahil etmişler'' demişti.

Halk TV'nin haberine göre; Peker'in Beykoz Korusu'nun sınırları içinde yer alan ve 'tek mal varlığım' dediği evine bu sabah silahlı saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. Saldırının, bu sabah 09.30'da gerçekleştiği duyuruldu. Evin önüne iki araç geldi. Bir araç uzakta beklerken, yakına gelen aracın camı açıldı. Eve Sedat Peker'in bilgisi dahilinde geldiğini söyleyen kişi görevlilerin kendisine yaklaşması üzerine arabanın içinden ateş etti.

Evdeki görevli Yılmaz Günay'a 3 kurşun isabet etti. Günay, ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde, Peker'in bilgisi dahilinde 6 kişinin güvenlik amacıyla kaldığı, 3'er kişilik vardiyalarla çalıştıkları öğrenildi. .