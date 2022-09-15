Sedat Peker'in bir adamına daha silahlı saldırı!

Sedat Peker’in akrabası olduğu ileri sürülen ve 'Söylemez kardeşler' çetesi lideri Mustafa Söylemez’in görüştüğü isim olarak gündeme gelen Metin Süs Yeşilköy’de silahlı saldırıya uğradı.