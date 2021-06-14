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''Sedat Peker'in ailesi: Konuta hala geri dönmedi, suikasttan korkuyoruz''

Gazeteci Barış Pehlivan, Sedat Peker’e yakınlığı ile bilinen Emre Olur ile görüştüğünü ve hala Peker'den haber alınamadığını aktardı.

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14.06.2021 00:30:50
''Sedat Peker'in ailesi: Konuta hala geri dönmedi, suikasttan korkuyoruz''

Organize suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in yakalandığı iddiaları ortaya atılmasının ardından Barış Pehlivan, Peker'in Dubai'de gözaltına alındığını söylemişti. Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur ile bir kez daha görüşen Pehlivan, “Emre Olur, Sedat Peker'in ailesi ile görüşmüş. Ailesi Peker'in konuta hala geri dönmediğini aktarmış” ifadelerini kullandı.

Halk TV'deki 'Açıkça' programında gazeteci Barış Pehlivan, Emre Olur'dan aldığı bilgileri aktardı.

Pehlivan şunları söyledi:

“Sedat Peker'in ailesi can güvenliğinden endişe ettiklerini, bir suikasta maruz kalmasından korktuklarını Emre Olur'a iletmişler. Olur'dan Dubai yetkilileri tarafından alınması ile ilgili biraz daha bilgi rica ettim. İddiası şu: 5-6 kişilik Dubai polisi konuta geliyor. Polisler Sedat Peker'in tek başına gelmesini istiyor. Sedat Peker'den yanına telefon gibi hiçbir elektronik cihaz almaması talep ediliyor. Sedat Peker'de buna uyarak polis arabası ile konuttan ayrılıyor”

EMRE OLUR'DAN AÇIKLAMA

Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Emre Olur, “Elimizden gelen tek şey dua ederek süreci takip etmek” ifadelerini kullandı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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