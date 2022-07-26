Sedat Peker'in açıklamaları sonrası mesleği bırakan S. Özışık yeniden ortaya çıktı

Sedat Peker’le ikili ilişkileri deşifre olduktan sonra mesleği bırakan Süleyman Özışık yayımladığı yazı ile bu defa da Erdoğan'a yanaştı.

Sedat Peker'in açıklamaları sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan Süleyman Özışık, 15 aylık aranın ardından 'Yeniden merhaba' başlıklı bir yazı paylaştı. Özışık yazısında, "Devranın ne zaman döneceği belli olmaz. Bugüne kadar olduğu ve bugünden sonra olacağı gibi var olan sesimle ve bütün nefesimle Erdoğan'ın yanında yer almaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Suç örgütü lideri Sedat Peker ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında arabuluculuk yaptıkları iddia edilen Özışık kardeşlerden Süleyman Özışık hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "hakaret", "iftira" ve "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım"dan suç duyurusunda bulunmuştu. Özışık kardeşlerden Süleyman Özışık, 15 ay sonra ilk açıklamasını yaptı.

Sosyal medya hesabından 'Yeniden merhaba' başlıklı bir yazı paylaşan Süleyman Özışık, "Hakkımda suç duyurusunda bulunulduğunda, sözlerimle, kelimelerimle, cümlelerimle kendimi savunabileceğime inancım vardı. Ama bu inanç da elimden alındı. Çünkü soruşturmaya “Gizlilik kararı” kondu" dedi.

Özışık'ın açıklamalarının devamı şu şekilde:

"Böyle olmamalıydı. Yaka paça çekiştirilip böyle bir kargaşanın içine atılmamalıydım. PKK'lıların ve Fetö'cülerin anıldığı “Vatana ihanet” sıfatla suçlanmamalıydım. Ben bunu hak etmedim. Bugüne kadar doğru olduğuna inandığım şeyi yaptım, bugünden sonra da aynı şeyi yapacağım. Ve sendelediğim andan itibaren sırt dönen ve dahi sırtımdan vuran, fotoğraflarımı silen, telefonlarından engelleyen yapmacık eski dostlara diyeceğim şudur. Ben buradayım ve burada kalmaya devam edeceğim."

"BÜTÜN NEFESİMDE ERDOĞAN'IN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİM"

"Devranın nerede döneceği, talihin kime ne zaman güleceği belli olmaz. Bu işler Allah'ın kaderine bağlıdır. Hep söylediğim gibi…Hiçbirimiz kaderin oyununu değiştiremeyiz. Ama Allah adına kasem ederim ki ben bu oyunun kaderini bir yerde değiştireceğim. Benim dünyam yeniden rayına girecek buna bütün kalbimle inanıyorum. O güne kadar da yerimden bir milim oynamayacağım. Bugüne kadar olduğu ve bugünden sonra olacağı gibi var olan sesimle ve bütün nefesimle Erdoğan'ın yanında yer almaya devam edeceğim."