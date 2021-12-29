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TIMETURK / GÜNDEM / Sedat Peker ile birlikte 91 sanığın yargılanmasına başlandı

Sedat Peker ile birlikte 91 sanığın yargılanmasına başlandı

Sedat Peker suç örgütüne yönelik 26'sı tutuklu 92 sanığın yargılanmasına başlandı.

16 Dakika Önce
2021-12-29 11:52:27
Sedat Peker ile birlikte 91 sanığın yargılanmasına başlandı

Sedat Peker suç örgütüne yönelik 26'sı tutuklu 92 sanığın yargılanmasına başlandı. Davada 30 müşteki var.

Hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 92 kişi ise sanık sıfatıyla yer alıyor. İddianamede örgütün legal ve illegal sahibi olan bir kısım işletme sahiplerini koruma adı altında haraca bağlayarak maddi menfaat temin ettikleri, çek-senet tahsilatı yaptıkları anlatılıyor.

Sanık Peker'in kendisini meşru ve sempatik göstermeye çalıştığı, bu şekilde destek almaya çalıştığı ve özellikle genç kesimi elinde tutmaya yönelik çabalar sarf ettiği kaydediliyor.

2017'de Çekmeköy'de silahla vurulan Cahit Çetin'in ölümünü sanık Peker'in azmettirdiği de belirtiliyor.

Örgüt lideri Peker'in 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 262 yıl 8 aydan 392 ıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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