DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Mehmet Hanifi Kutlar'dan bilimsel açıklama
Takipteki kredi kartı borçlarında 178.5 milyon lira artış
Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılacak? Rize-Artvin Havalimanı açılış tarihi ne zaman?
Kilis'te atık kağıt deposunda yangın
Altun'dan Reuters'in Kavcıoğlu haberine yalanlama
Otomobil satışlarında bir ilk! Sedan'ın tahtını salladı
İnsan radyasyon yayar mı?
Saten nedir? Saten kumaş nedir?
Erdoğan: Milli elektrikli lokomotifimizin üretimine başlıyoruz
Sedat Peker hangi isimleri takibe aldı
Türkiye Norveç'e yenilirse ne olur? Türkiye Norveç'e yenilirse elenir mi? Norveç Türkiye'yi yenerse Türkiye Dünya Kupası'na gidemez mi?
‘Macron Türkiye’yi karşısına alamadı’
Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerinde kaç puanı var?
Emekli ocak zammı netleşiyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak?
AB'nin 5 milyar avroluk Brexit fonu yürürlüğe girdi

TIMETURK / GÜNDEM / Sedat Peker hangi isimleri takibe aldı

Sedat Peker hangi isimleri takibe aldı

Sosyal medya hesabından kimseyi takip etmeyen organize suç örgütü lideri Sedat Peker bu kararından vazgeçti. Peker'in takip ettiği isimler arasında AK Parti ve MHP'li siyasetçiler yer almadı.

2 Saat Önce
2021-10-08 12:04:03
Sedat Peker hangi isimleri takibe aldı

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker, yayınladığı videolar ve yaptığı paylaşımlarla gündem oldu.

Peker'in açıklamaları sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında iddialara yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından kimseyi takip etmeyen Sedat Peker kararından vazgeçti.

Şimdilik 40 kişiyi takip eden Peker'in takip ettikleri isimler arasında AKP ve MHP'li siyasetçilerin olmaması dikkat çekti.

İşte Peker'in takip ettiği isimler:

odatv_image_65__c3157d46437b49

odatv_image_65__855506d9923747

odatv_image_65__53a34aab00a445

odatv_image_65__1c841d007df348

odatv_image_65__db6bfd74bbe741

odatv_image_65__2628cce0788542

Kaynak: Oda TV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş