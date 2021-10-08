Sedat Peker hangi isimleri takibe aldı
Sosyal medya hesabından kimseyi takip etmeyen organize suç örgütü lideri Sedat Peker bu kararından vazgeçti. Peker'in takip ettiği isimler arasında AK Parti ve MHP'li siyasetçiler yer almadı.
2021-10-08 12:04:03
Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker, yayınladığı videolar ve yaptığı paylaşımlarla gündem oldu.
Peker'in açıklamaları sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında iddialara yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından kimseyi takip etmeyen Sedat Peker kararından vazgeçti.
Şimdilik 40 kişiyi takip eden Peker'in takip ettikleri isimler arasında AKP ve MHP'li siyasetçilerin olmaması dikkat çekti.
İşte Peker'in takip ettiği isimler:
Kaynak: Oda TV
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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