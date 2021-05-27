Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheli Peker hakkında, 2021/100993 numaralı dosyası üzerinden soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, "Şüpheli Reis Sedat Peker'in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Mayıs 2021 tarih ve 2021/6114 Değişik İş sayılı kararıyla yakalanmasına karar verilerek, hakkında yakalama emri düzenlenmiştir" bilgisine yer verildi.

VİLLASI ARANMIŞTI

Peker hakkında yaklaşık 1 ay önce Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2018 Aralık ayında başlatılan soruşturma kapsamında da yakalama kararı çıkarılmış, Peker'in Beykoz'da bulunan villası ile lüks otomobilinde de arama yapılmıştı.

Peker bu kararın ardından YouTube üerinden videolar paylaşmaya başlamış başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Korkut Eken gibi isimler hakkında çeşitli iddialar dile getirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.