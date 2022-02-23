DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ÖSYM Polis sınav görevli ücreti 2022 | ÖSYM Bina Güvenlik Görevlisi ücreti ne kadar?
Ali Sunal, eşiyle birlikte ikinci kez koronavirüse yakalandı
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu parkuru açıklandı
Putin için gündemi sarsan iddia
İlber Ortaylı'dan Putin'e 'Osmanlı' tepkisi
ÖSYM Nüfus Müdürlüğü Personeli ücreti 2022 | Nüfus Müdürlüğü personeli ÖSYM sınav mesai ücreti ne kadar?
Küresel piyasalar dalgalı bir seyir izliyor
Ege'de Türk balıkçı teknelerine Yunanistan'dan ateş açıldı
Özel Harekat Şube Müdürü Eren, Senegal'de hayatını kaybetti
Hayrettin Eren kimdir? Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren şehit oldu
Maduro'dan Putin'e destek
Ünlü rockçu Mark Lanegan hayatını kaybetti
Sedat Peker hakkında flaş gelişme
Bitcoin 37 bin doların altına düştü
Beyaz Saray, Putin'e kapıları kapattı

TIMETURK / GÜNDEM / Sedat Peker hakkında flaş gelişme

Sedat Peker hakkında flaş gelişme

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL), firari suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında 1 Şubat 2022 itibarıyla 194 üye ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkarttı.

2 Saat Önce
2022-02-23 08:23:17
Sedat Peker hakkında flaş gelişme

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma ve açılan davalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

5 farklı suçtan İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde; 2 ayrı suçtan Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sedat Peker hakkında Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) harekete geçti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yurt dışında bulunan örgüt lideri Sedat Peker'in kırmızı bültenle aranması talebine cevap geldi.

Talebi değerlendiren Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL), firari suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında 1 Şubat 2022 itibarıyla 194 üye ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkarttı. INTERPOL, Peker hakkındaki kırmızı bülten kararını, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş