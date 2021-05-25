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Sedat Peker duyurdu: Kardeşim Atilla Peker serbest bırakıldı

Sedat Peker, gözaltına alınan kardeşi Atilla Peker'in serbest bırakıldığını açıkladı.

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25.05.2021 14:01:58
Sedat Peker duyurdu: Kardeşim Atilla Peker serbest bırakıldı

Hakkında organize suç örgütü lideri soruşturması yürütülen Sedat Peker, gözaltına alınan kardeşi Atilla Peker'in serbest bırakıldığını açıkladı. Peker sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşim Atilla PEKER adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili anlatmak istedikleri kayda geçirilmemiştir."

peker

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, Peker'in Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili iddialarının ardından Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Sedat Peker, yayınladığı son videosunda Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili şu iddialarda bulunmuştu:

"1996 yılında Kutlu Adalı'nın öldürülmesini anlatacağım. Eskiden Mehmet Ağar, Korkut Eken hep beraberiz. Korkut abinin odası, Ağar'ın odasının yanında. Genciz, vatanseveriz. Genelde iş adamlarını gönderiyorlar bana. Bana dediler ki; Kıbrıs'ta bir adam var, Kıbrıs'ı Yunan'a satmak istiyor. İki tane profesyonel adam ver. Ben de 'Abi, sana kendi öz kardeşimi vereceğim' dedim. Biletlerden bakabilirler. Korkut Eken, Atilla Peker bu cinayetten ne kadar önce gittiler? Meğer adam bugünlere hazırlanmış, Kıbrıs'ı falan sattığı yok ama bizi kendi insanımıza düşman ettiler."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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