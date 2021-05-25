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  • Sedat Peker'den yeni video! Bakan Soylu'nun 'Arkadaşım' dediği isimle telefon görüşmesini yayınladı

Sedat Peker'den yeni video! Bakan Soylu'nun 'Arkadaşım' dediği isimle telefon görüşmesini yayınladı

Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün 'Tanırım, arkadaşım' dediği Reşat Hacıfazlıoğlu’yla telefon görüşmesini yayınladı.

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25.05.2021 18:41:29
Sedat Peker'den yeni video! Bakan Soylu'nun 'Arkadaşım' dediği isimle telefon görüşmesini yayınladı

Sedat Peker, 'Akşam 6'da bir sürprizim var' dediği mesajın ardından bir video daha yayınladı.

İşte videoda geçen konuşmanın bir bölümü:

Sedat Peker: Ne yapıyorsun?

Reşat Hacıfazlıoğlu: Sen nasılsın?

Peker: İyiyim de bizimki ne yapıyor

Reşat Hacıfazlıoğlu: Ben de anlamadım bugüne kadar onu çok sıkıştırdılar.

Peker: Anladım. Sıkıştırdılar ilk gün açıklama yaptı suç örgütü lideri. Bizim bir arkadaşımız, “abi kusura bakma bu ara üstüne geldiler. Bir iki şey söyleyecekler” dedi. Ama ‘pislik' oldu mu abi ya…

Reşat Hacıfazlıoğlu: Onu ağzından kaçırdı sanıyorum. Onu ağzından kaçırdı reis. Ahmet abi onun yardımcısı

Onunla konuştuk, “Öyle bir şey yapmazdı. Ağzından kaçırdı.” dedi.

Peker: Bakan yardımcısı mı abi?

Reşat Hacıfazlıoğlu: Yok yok onunla beraber burda başkan yardımcısıydı. Emekli oldu ama onun işlerini hep o yapıyor.

Peker: Abi Ankara'ya git bu işi toparla. Ona yarayan işler yaptık. Onun bütün düşmanlarını diskalifiye ettik.

Reşat Hacıfazlıoğlu: Evet burda onun çok üzerine geldiler.

Peker: Pislik olur mu abi? Bizim kız çocuğumuz var.

Reşat Hacıfazlıoğlu: Ben de şaşırdım.

Peker: Babasıyla Hasan abiyle konuşsana

Reşat Hacıfazlıoğlu: Hasan abi hasta yürüyemiyor. Ama yarın öbür gün buraya gelecek.

Peker: Ya da sen Ankara'ya git.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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