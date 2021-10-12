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TIMETURK / GÜNDEM / Sedat Peker'den yeni iddialar: Ölüm listeleri hazır

Sedat Peker'den yeni iddialar: Ölüm listeleri hazır

Suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabı üzerinden yeni iddialar gündeme getirdi. Peker, İçinde gazetecilerin de bulunduğu bir ölüm listesinin hazırlandığını iddia etti ve meydan okudu.

2 Gün Önce
2021-10-12 21:11:13
Sedat Peker'den yeni iddialar: Ölüm listeleri hazır

Organize suç örgütü liderliğinden hakkında arama kararı çıkarılan Sedat Peker, içinde kendisinin ve açıklamalarını haber yapan bazı muhalif gazetecilerin de yer aldığı bir 'ölüm listesi' hazırlandığını iddia etti.

Peker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Bir ölüm listesinden bahsediliyor' diye yazdı. Peker, son günlerde sık sık gündeme gelen ve hükümete yakınlığıyla bilinen SADAT hakkında "Dindar görünümlü, aslında şeytan olan sadatçılar, sizi de biliyoruz. Görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Peker'in paylaşımları şöyle:

"1 - Benim de içine dahil olduğum bir ölüm listesinden bahsediliyor. Bazı muhalif gazetecileri de benim açıklamalarımı haber yaptıkları için bu listeye eklemişler. Eli silah tutan adamlar, kalem tutanları niye öldürmek isterler? Hem açıklamaları yapan benim, gazeteciler değil ki.

2 - ... Lan düşkün abdulkadir, seni de bekliyorum. Çakmasınız lan siz. Dindar görünümlü, aslında şeytan olan sadatçılar, sizi de biliyoruz. Görüşeceğiz.

Korku iklimi için bir SEDAT'ÇILAR bir de sadatçılar vardı. SEDAT'ÇILAR artık yok. sadatçıları da zaten tanıyoruz. Bu yüzden bir sıkıntı yok. Gönlünüz rahat olsun kardeşlerim."

Peker daha sonra SADAT'a ilişkin yeni tweetler atıp çeşitli iddialarda bulundu. Peker, SADAT'ın bazı personellerine Rusya'nın Alfa timlerinden eğitim aldırdığını öne sürdü.

"1 - sadatın güvenlik şirketi olduğuna bizi inandırmak isteyen şeytanlar, hangi güvenlik şirketi dünyanın en özel timlerinden biri olan Rusya'nın Alfa timlerindeki kişilerle anlaşıp en yetenekli personeline kayıt dışı özel eğitim verdirttirir?

2 - Alfa timlerinin uzmanlığı hem istihbarat hem de suikast neticeli operasyonlardır. Kimi kandırıyorsunuz? Unuttunuz mu, biz eski dostuz. Ancak rotayı bana ve benim söylemlerime değer verenlere çevirmenin neticesini göreceksiniz. Ordudan mecburi emekli edilen Üsküdar Üniversitesi

3 - …rektörü Nevzat Tarhan'ın uzmanlık alanı psikolojik harptir. Nevzat Tarhan'la çalışmalarınız ne üzerine? Güvenlik şirketiyiz diyorsunuz. Nevzat Tarhan'ın sizin için yaptığı psikolojik harp çalışmalarının sebebi nedir? Anlaşılan o ki sizinle işimiz uzun."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

kel ali

okadar er kek sen gel ulkene öyle konuş ...

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