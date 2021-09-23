Sedat Peker'den 'Veyis Ateş' paylaşımı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Veyis Ateş'in gazeteci Uğur Dündar hakkında yaptığı açıklamalar üzerine sosyal medyada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiası ile hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Euro para aldığı iddia edilen ve HaberTürk'ten ayrılan Veyis Ateş'in gazeteci Uğur Dündar'ı isim vermeden hedef alarak yaptığı açıklamalar hakkında paylaşım yaptı.

Veyis Ateş, Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasında bir süre önce yaşanan, ekrana da yansıyan gerilime isim vermeden gönderme yaparak, “Neydi sizi beddualaşacak kadar hırçınlaştıran bu durum? Size bir şey anlatmaktan vazgeçtim” şeklinde konuşmuştu.



Sedat Peker'in paylaşımı şöyle:

"Anonsçu veysi arkadaşlar söyledi, Uğur Ağabey'e saygısızlık yapmışsın. Habertürk'te yaptıklarından sonra başına neler geldi biliyorsun.

Seni uyarıyorum, bu işlerden uzak dur. Yoksa tekrardan seni top 10 listesine alacağım."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.