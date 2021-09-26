Sedat Peker’den Sadettin Tantan hakkında paylaşım

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bilgi kaynağını açıklayan İçişleri eski bakanı Sadettin Tantan hakkından paylaşımlarda bulundu.

İçişleri eski bakanı, Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, dün organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in bilgi kaynağını açıklamıştı.

Peker ise bu açıklamaya sosyal medya hesabından cevap verdi.

“YORUMUNUZ DOĞRUDUR”

Peker paylaşımında “Kıymetli büyüğüm Sayın Sadettin Tantan, sizi her ne kadar yüz yüze tanımamış olsam da bütün Adapazarlılar, Kafkas asıllılar gibi çocukluğumdan beri hayranlık duyar, saygı beslerim. Yorumunuz doğrudur. Sizleri tanımasa da sizin ekolünüzden yetişmiş, devletin içerisindeki namuslu görevlilerden ses kayıtları, Whatsapp yazışmaları ve resmi evraklar şahsıma ulaştırılmıştır. Kafkas kültüründe uğradığı haksızlık karşısında mücadele için bir yemin eden ve ölene kadar bu sözden dönmeyen savaşçıya “Abrek” ismi verilir. Söz namus.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını değerlendiren Yurt Partisi Genel Başkanı Sadetin Tantan, Peker'in bilgi kaynağını da açıklamıştı.

Peker'e bilgilerin, devlet aklına sahip insanların bunları açığa çıkarmak adına gönderdiğini söyleyen Tantan, şöyle konuşmuştu.

“Devletin kendi içinde de artık, oradaki devlet aklına sahip olan namuslu, düzgün insanların da bir şekilde bunu açığa çıkarmak suretiyle halkı bilinçlendirme, bir şekilde açılım sağlanıyor.

Bu toplumun uyanmasına katkı sağlıyor. Şu anda tek kişi mahkemeleri çalıştırdığı takdirde kendileri de aynı suç örgütü içinde çıkacaktı.

Temizliğini temizleyemeyen bir devlet var. Bizi dinleyen vatandaşlar bilsin ki bütün bu arşiv bilgiler süreç içerisinde devletin hem aklındadır hem de yazılıdır. Türk geleneği örf adetinde her şey yazılır çizilir.

Bu iktidar ortadan kaldırırım dese de bir yer de depodadır.

Bunlar açıldığı takdirde bu suçu işleyenler, buradan para kazananlar hepsi açığa çıkar.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.