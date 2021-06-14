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Sedat Peker'den ortaya atılan iddialara yanıt geldi: Ailemin yanına geri geldim

Organize suçlar örgütü lideri olmaktan hakkında tutuklama çıkarılan Sedat Peker'den, hakkında ortaya atılan 'Sedat Peker Öldü mü?' iddiasına kendi twitter hesabından yaptığı bir açıklama ile cevap verdi. Sedat Peker'in yeni tweeti nedir? Sedat Peker tutuklandı mı? İşte detaylar...

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14.06.2021 00:11:39
Sedat Peker'den ortaya atılan iddialara yanıt geldi: Ailemin yanına geri geldim

Hakkında 24 saattir haber alınamayan ve edinilen bilgilere göre Dubai polisi tarafından yanında herhangi bir elektronik cihaz bulundurmadan götürülen Sedat Peker'in, öldürüldüğü yada tutuklandığı hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı. Gazeteci Alişeker Delek'in Sedat Peker'in danışmanı Emre Olur ile görüşmesinde, Peker'in danışmanı Olur 'Sedat Peker'in nerede olduğunun bilinmediğini ve haber alınamadığı'nı söylemişti. Ancak son durumu merak edilen Peker, kendi twitter hesabından ortaya atılan iddialar ile ilgili birtakım açıklamalarda bulundu.

İşte Sedat Peker'in attığı tweetler;

Ailemin yanına geri geldim!

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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