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TIMETURK / GÜNDEM / Sedat Peker'den ''ölüm listesi'' ve ''suikast'' iddiası!

Sedat Peker'den ''ölüm listesi'' ve ''suikast'' iddiası!

Sedat Peker, sosyal medya hesabından Twitter'dan 'ölüm listesi' ve 'suikast' iddiasında bulundu.

1 Gün Önce
2021-10-13 08:15:23
Sedat Peker'den ''ölüm listesi'' ve ''suikast'' iddiası!

Organize suç örgütü liderliğinden hakkında arama kararı çıkarılan Sedat Peker, sosyal medya hesabı twitter hesabından yeni açıklamalar yaptı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının dile getirdiği 'suikast' duyumları hakkında Peker bazı iddialarda bulundu.

Kendisinin de dahil olduğu ölüm listelerinden bahsedildiğini öne süren Peker, bu listede bazı muhalif gazetecilerin de yer aldığını ifade etti.

Peker'in paylaşımları şöyle:

1-Benim de içine dahil olduğum bir ölüm listesinden bahsediliyor. Bazı muhalif gazetecileri de benim açıklamalarımı haber yaptıkları için bu listeye eklemişler. Eli silah tutan adamlar, kalem tutanları niye öldürmek isterler? Hem açıklamaları yapan benim, gazeteciler değil ki.

2-Eğer büzüğünüz yetiyorsa beni öldürün. sadatçılar, kartelciler, mafyacılar; kimin büzüğü yetiyorsa bekliyorum. Lan düşkün abdulkadir, seni de bekliyorum. Çakmasınız lan siz. Dindar görünümlü, aslında şeytan olan sadatçılar, sizi de biliyoruz. Görüşeceğiz.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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