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Sedat Peker'den kardeşinin gözaltına alınmasına tepki

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasının ardından Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

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23.05.2021 17:49:45
Sedat Peker'den kardeşinin gözaltına alınmasına tepki

Sedat Peker, kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasının ardından sosyal medyadan "Korkut Eken'le Mehmet Ağar'ı neden gözaltına almıyorsunuz, sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?" açıklamasını yaptı.

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker Muğla'da gözaltına alınmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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