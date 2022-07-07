Sedat Peker’den Ertuğrul Özkök'ü zor durumda bırakacak suçlama

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisi hakkında yaptığı bir yalan haberi düzeltmesi için avukatı aracılığıyla Ertuğrul Özkök'e ulaştığını ve Özkök'ün haberi tekzip etmek yerine söz konusu düzeltmeyi reklam ilanı olarak yayımladığını, bunun için de 100 bin dolar aldığını iddia etti.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisinin iddialarını "75 yıllık hayatımda sadece patronum Aydın Doğan'dan prim aldım. Aydın Bey'den aldığım primlerin hepsinin vergisi ödenmiş, bankaya resmi hesaplardan aktarılmıştır. Yurt dışında hiçbir bankada hesabım yoktur, malım mülküm yoktur" sözleriyle reddeden Ertuğrul Özkök'e yanıt verdi. Peker, söz konusu dönemde hakkındaki yalan haberi düzeltmek için gönderdiği evrakı haber yapmadığını, ancak ilan olarak yayımlamak için 100 bin dolarını aldığını öne sürdü.

Twitter'daki Deli Çavuş adlı hesaptan yeni paylaşımlarda bulunan Sedat Peker, "Mehmet Cengiz Errtuğrul Özkök'e prim verdi" demediğini belirtirken, patronu Aydın Doğan'ın Özkök'e neden prim verdiğini sordu.

"Ertuğrul Özkök, 'Ben bir tek patronumdan prim aldım' diyerek beni doğrulamıştır. Halkın dikkatini başka yöne çekmek için yapılan temiz toplum masalına öncülük etmiştir, dedim. Topluma, temiz toplum masalı anlatılırken arka planda neler yaşanıldığını söylemiştim. Benim twitlerimde Mehmet Cengiz, Ertuğrul Özkök' e prim verdi diye bir bölüm var mı? Ertuğrul Özkök, sen Pulitzer'in en başarılı gazeteci ödülünü mü kazandın? Çalıştığın gazeteyi tüm dünyaya mı tanıttın? Hayırdır, sana bu primi niye verdi patronun" diye sordu.

Sorunun cevabının Aydın Doğan'ın devletten aldığı ihalelerde olduğunu öne süren Peker, "tetikçilik" iddiasıyla suçladığı Özkök'e, "Sen primci gazeteciliğin Türkiye'de başlamasına sebep olansın" dedi.

Sedat Peker, Özkök'e “soyguncusunuz” derken "Benimle ilgili yaptığın yalan haberi düzeltmen için avukatım gazetenize resmî evrakları ulaştırdığında, ‘düzeltme haberi yazamam ancak gazetede ilan olarak yayınlarım' diyerek, 100 bin dolar paramı aldın. (reklam ücreti olarak)" iddiasını da yöneltti.

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