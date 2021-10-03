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TIMETURK / GÜNDEM / Sedat Peker'den Can Ataklı paylaşımı! 'Filmin sonunda mahcup olacaksın'

Sedat Peker'den Can Ataklı paylaşımı! 'Filmin sonunda mahcup olacaksın'

'Peker'i şimdilik susturdular' diyen gazeteci Can Ataklı'ya Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den cevap geldi: 'Can Ağabey sen keyifli ve matrak bir adamsın ancak filmin sonunda mahçup olacaksın.'

3 Saat Önce
2021-10-03 09:46:38
Sedat Peker'den Can Ataklı paylaşımı! 'Filmin sonunda mahcup olacaksın'

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter hesabından yaptığı yeni paylaşımlarda gazeteci Can Ataklı'ya seslendi.

Gazeteci Can Ataklı, kendisine ait YouTube kanalında Sedat Peker ile ilgili değerlendirmede bulunmuştu.

"Peker'i şimdilik susturdular" diyen Ataklı, "Sedat Peker devlet gücüyle susturuluyor. Türkiye'de kimse destek veremeyince Peker'in anlattığı dehşet olaylar da sümen altı ediliyor. Oysa muhalefetin hiçbir komplekse kapılmadan Peker'in söylediklerinin üzerine gitmesi saray iktidarını zorlaması gerek." ifadesini kullanmıştı.

Peker de bunun üzerine Can Ataklı'nın programıyla ilgili paylaşımlar yaptı. İşte o tweetler:

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Can Ağabey (Ataklı), bu sabahki Youtube programınızı keyifle izledim. İnşallah söyleyeceklerime bozulmazsın. Bazı yaşlı dayılar gibi filmin ilk çeyreğini seyredip filmin sonu için yorum yapmışsın. Parça parça koparmak iyi bir taktik değil demişsin.

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Bak şimdi gördün mü diye de eklemişsin. Can Ağabey sen keyifli ve matrak bir adamsın ancak filmin sonunda mahçup olacaksın. En başında biz koyun değiliz, biz öküz değiliz. Kurban bunlardan olur. Biz aslanız. Aslandan kurban olmaz dedik. Aslanlar yedi canlıdır.

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Şu ana kadar iki canımı kaybettim ancak geride beş canım daha var. Benim zekama lütfen güven. Ben Teğmen Andrew'in Garcia'ya ulaştırması gereken mektubu okuduğumda 14 yaşındaydım.

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O yaşta iken bile ben büyüyünce bundan daha iyisini yapabilirim demiştim. Filmin sonunda gençlere cep telefonun var mı diye soran dayıların durumuna düşmemen için bu dediklerimi lütfen bir yere kaydet. Sen bu filmin sonunu seyret.

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Sedat Peker'in tweetlerinden dakikalar sonra bu kez Can Ataklı'dan paylaşım geldi ve "İzleyemeyenler için yeni sohbetimi tekrar sunuyorum. Sedat Peker biraz önce cumartesi sohbetimdeki konuşmalarıma çok hoş cevaplar vermiş. "Bu iş bitmez öyle" diyor. "Filmin sonunu bekle" diye ekliyor. Sevindim bu habere.. Yarınki sohbetimi bekleyin." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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